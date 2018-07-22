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İSTANBUL

TBMM Başkanı Yıldırım'ın 6. torun sevinci​

TBMM Başkanı Yıldırım'ın 6. torun sevinci

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 6. torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Haber Merkezi AA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
TBMM Başkanı Binali Yıldırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, 6. torunlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Alınan bilgiye göre, Erkam ve İlknur Yıldırım çiftinin İstanbul'daki özel bir hastanede dün gece saatlerinde erkek çocuğu dünyaya geldi.

Ahsen isimli bir kızları da bulunan çiftin ikinci çocuğuna Erhan ismi verildi.

TBMM Başkanı Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, hastaneye gelerek torunlarını sevdi, Erkam ve İlknur çiftinin sevincine ortak oldu.

Binali Yıldırım, daha sonra hastanede hasta ziyaretlerinde bulundu.

Hastane çıkışında vatandaşlar Binali Yıldırım'a yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Yıldırım'ın Bülent-Seda Yıldırım çiftinden Bahar Sena (12) ve Erva Eda (7), Özkan-Büşra Köylübay çiftinden ise Elif (7) ve Ali (6) isimli torunları bulunuyor.

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