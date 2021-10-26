Gündem TBMM Başkanlığından TÜGVA ile ilgili soru önergesi iddiasına ilişkin açıklama
ANKARA

TBMM Başkanlığından 'TÜGVA ile ilgili soru önergesi' iddiasına ilişkin açıklama

TBMM Başkanlığınca, "Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) hakkında verilen bir soru önergesindeki üç sorunun işleme alınmadığı" iddiasına ilişkin, bahsi geçen soruların, TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TBMM Başkanlığından TÜGVA ile ilgili soru önergesi iddiasına ilişkin açıklama
TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, milletvekilleri tarafından TÜGVA hakkında sunulan bir soru önergesindeki üç sorunun işleme alınmayıp, iade edildiği yönünde haberler yayımlanması üzerine, açıklamaya gerek duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, milletvekilleri tarafından sunulan yazılı soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerinin, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine uygunluk bakımından TBMM Başkanlığınca incelendiği ve yapılan değerlendirme sonucunda işleme alınarak "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandığı veya sahibine iade edildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda söz konusu haberlerde bahsi geçen soru önergesindeki üç sorunun, TBMM İçtüzüğünün ilgili hükümlerine aykırılık taşıdığı için iade işlemine konu edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte aynı soru önergesi içeriğinde yer alan, aynı konu hakkındaki diğer sorular, İçtüzük hükümlerine aykırılık taşımamaları sebebiyle iade kapsamına alınmamıştır. TBMM Başkanlığına sunulan Meclis araştırması önergeleri ile soru önergelerinin iade kapsamına alınıp alınmamasına; önergelerin konularına göre değil, önerge metinlerinin Anayasa ve TBMM İçtüzüğüne uygunluğu bakımından yapılan değerlendirmeye göre karar verilmektedir.

TÜGVA hakkındaki iddialarla ilgili olarak verilen 100'den fazla Meclis araştırması önergesi ile yazılı soru önergesi, Anayasa ve İçtüzük hükümlerine herhangi bir aykırılık taşımadıkları için işleme alınmıştır. Bu durum yani aynı konuda çok sayıdaki önergenin daha önce işleme alınmış olması ve yine aynı soru önergesi metninde yer verilen, tamamı aynı konu hakkındaki çok sayıda sorudan sadece bazıları hakkında iade işlemi gerçekleştirilmesi, önergelerin konularına göre değerlendirilmediğini ispat etmektedir."

TBMM İçtüzüğü hükümlerinin, TBMM'nin çalışma usul ve esaslarıyla ilgili herkesi, bu kapsamda milletvekillerini ve TBMM Başkanı'nı da bağlayan hukuk kuralları olduğuna değinilen açıklamada, "Bir yazılı soru önergesinin konusunun ya da önerge sahibi milletvekili açısından taşıdığı önemin, söz konusu önerge hakkında İçtüzük hükümlerinin uygulanmama gerekçesi olamayacağı izahtan varestedir" ifadesine yer verildi.

TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar
GÜNDEM
TÜGVA Avukatı Seçkin Koç İBB'nin Adalar'daki zorbalığını Yeni Şafak'a anlattı: Kazanma şansları olmadığından dava bile açamadılar

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP örgütlerinin Adalar’daki zorbalığına ilişkin açıklama: Algı balonları elinizde patlayacak
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP örgütlerinin Adalar’daki zorbalığına ilişkin açıklama: Algı balonları elinizde patlayacak

İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
OYNAT 00:16
İBB Zabıta ekiplerinden Adalar TÜGVA binasına baskın
Adalar ilçesi Büyükada'da TÜGVA'nın İBB'den kiraladığı binaya zabıta ekipleri baskın düzenledi. Eşyalar gasp edilerek kapı kilitleri değiştirildi.

TÜGVA Teşkilat Müdürü İbrahim Beşinci, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İBB'ye bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelen polis ekiplerine saldırdığını ve bir polis memurunun karnından yaralandığını duyurdu.

Öte yandan Beşinci, CHP Adalar İlçe Teşkilatının TÜGVA'ya karşı toplanma çağrısı yaptığını da bildirdi.


Dünyanınen büyüğü Türkiyede

Dünyanın
en büyüğü Türkiye'de

​224 metrelik dev kruvaziyer Kuşadası'na geldi.
Ona herkes süper dede diyor

Ona herkes 'süper dede' diyor

​En büyük hayali Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne fidan dikmek.
Şoklara karşıdirencini koruyor

​BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin önemli açıklama

CHP Suriye-Irak tezkeresinde rengini belli etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.