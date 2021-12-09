TBMM ikinci kez uygunsuz el hareketiyle karıştı: İYİ Parti'li Yasin Öztürk Kılıçdaroğlu'nun izinde

2022 bütçe görüşmeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçeleri devam ediyor.

TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi.

Ara verdikten sonra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk uygunsuz el hareketi yaparak küfretti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Öztürk’e tepki gösterdi. Öztürk ile AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

KADIN MİLLETVEKİLLERİ MASALARA VURDU

Genel Kurul'da bulunan AK Parti'li kadın milletvekilleri Oya Eronat, Sermin Balık, Jülide İskenderoğlu, Fatma Aksal ve Hülya Nergis, Yasin Öztürk'e bağırarak tepki gösterdi. Masalara vuran kadın milletvekilleri, Meclis'te temiz bir dil istediklerini belirterek el hareketleri ve küfürlerden rahatsız olduklarını belirtti. Kadın milletvekilleri İYİ Parti Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun yanına giderek Yasin Öztürk'ün kendilerinden özür dilemesini istedi.

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2018 YILINDA KÜFÜRDEN CEZA ALMIŞTI

Öte yandan Yasin Öztürk, 2018 yılında TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde de o dönem AK Parti Milletvekili olan Mehmet Muş'a küfrettiği gerekçesiyle iki birleşim Genel Kurul'dan çıkarılma cezası aldı.

KILIÇDAROĞLU DA UYGUNSUZ EL HAREKETİYLE BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüde yaptığı uygunsuz el hareketi ile büyük tepki çekmişti.