Gündem TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak Yurt dışına çıkan vekiller 14 gün gelmesin
POLİTİKA

TBMM Mart sonuna kadar ziyaretçi almayacak: Yurt dışına çıkan vekiller 14 gün gelmesin

Türkiye Büyük Millet Meclisi, korona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayı sonuna kadar vatandaşı kabul etmeyecek. Ayrıca Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine bir yazı göndererek ziyaretçileri kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurt dışı seyahate gidenlerin de 14 gün boyunca Meclis’e gelmemelerini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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TBMM'den ziyaretçi girişine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

  • "Meclis Başkanlığı, koronavirüsün (Covid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmeleri yakından takip etmiş ve ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle birlikte de Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirleri hayata geçirmeye başlamıştır.

Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanlar ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiş, ardından Genel Kurul salonu başta olmak üzere sık kullanım alanları ilaçlanarak dezenfektasyon işlemi yapılmıştır.

Ayrıca Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine bir yazı göndererek ziyaretçileri kabullerini mümkün olduğunca ertelemeleri ve yurt dışı seyahate gidenlerin de 14 gün boyunca Meclis’e gelmemelerini istemiştir.

Bütün bu tedbirlerin alınmış olmasına rağmen, yıllık ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiği TBMM yerleşkesine günlük gelen ziyaretçi sayısı 5 bin civarında olmakta, yoğun günlerde bu sayı 10 binin üzerine çıkabilmektedir. Türkiye’nin her bölgesinden Meclis’e gelen ziyaretçilerin geri dönüşlerinde olası bir riski kendi bulundukları ortamlara taşımalarının, vatandaşlarımız açısından daha büyük bir riski de beraberinde getirebileceği öngörülmektedir.

  • Bu bakımdan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüşmüş, dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclis’e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alınmıştır. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart’ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlanmıştır.

Bu süre içinde Meclis çalışmalarımız devam edecek, Meclis personeli de görevlerini sürdüreceklerdir. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler de, Sağlık Bakanlığımızla koordineli olarak değerlendirilecektir."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, 'Eğitim Bilişim Ağının tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak. Bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak' ifadesinde bulundu.


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