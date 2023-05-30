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TBMM'de 28. dönem milyonlarca vatandaşın beklediği ekonomi yasalarıyla başlayacak

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Meclis, milyonlarca vatandaşın beklediği ekonomik yasal düzenlemeler ile yeni döneme başlayacak.

09:36 . 30/05/2023 Tuesday
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Meclis'in yoğun mesaisi başlayacak.

Meclis'in yoğun mesaisi başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Meclis ve kısa bir sürede açıklanması beklenen Cumhurbaşkanlığı kabinesinin gündemi yoğun olacak.


Temmuz ve Ağustos'ta maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek.


Maaş artışları ve enflasyon farkı maaşlara yansıyacak

Yapılacak düzenlemelerden ilki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacak. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara seyyanen maaş artışı için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.


Ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında enflasyon farkı yansıtılarak refah payı artışı da eklenecek. Bunun için bir yasal düzenleme de yapılacak. Böylece emeklilerin maaşında üçlü bir artış gerçekleşmesi bekleniyor.


Çalışan ve emekliler için yasal düzenlemeler

Yeni Meclis'in çıkartacağı düzenlemelerden birisi de ailenin desteklenmesi ile ilgili olacak.


Ev kadınlarının sigorta güvencesine kavuşturulması, primlerinin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi ve annelere daha erken emeklilik gibi yasal düzenlemeler gündemde.




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