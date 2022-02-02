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POLİTİKA

TBMM'de 'İmamoğlu' tartışması: Kılıçdaroğlu intikam almış olabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yoğun kar yağışının etkili olduğu sırada İngiliz Büyükelçi ile yemek yemesi TBMM'de tartışmaya neden oldu. İmamoğlu'nun fotoğrafı yayınlayan kişiyi bildiğini belirten AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bu kişi Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı muhakkak açıklardı." ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun günler önce paylaştığı kedi videosunu anımsatan Elitaş, "Ters binen kedi ile ters binen Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir." dedi.

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Haber Merkezi İHA
TBMMde İmamoğlu tartışması: Kılıçdaroğlu intikam almış olabilir
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

TBMM Genel Kurulunda partisi adına söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz büyükelçiyle yemek yediği görüntülerin servis edildiğini hatırlatarak, “İngiliz büyükelçisiyle yemek yediği servis edildi. Sonra birdenbire olay olmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından denildi ki ‘Vay efendim kişi haklarına müdahale ediyorsunuz. Bu, kişisel verileri korumayla ilgili bir şeyi ihlal ediyorsunuz, Anayasa'ya aykırı davranıyorsunuz.' Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, MOBESE kameraları zaten açık. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sitesine girin, bakın şurada ‘Başkent Mobil’ diye bir site var, oraya girin. Ankara'da zaten Büyükşehir Belediyesi'nin MOBESE'leri açık” ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN İNTİKAMI OLABİLİR"

Elitaş, İmamoğlu’nun fotoğrafı kimin yayınladığını bildiğini söylediğini belirterek, “Eğer bu kişi Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı sizin trolleriniz ve Sayın İmamoğlu'nun bütün yandaşları ‘Vay efendim, Cumhur İttifakı -böyle böyle- benim sosyal hayatımla ilgili bir şeyi paylaştı’ diye ifade edebilirlerdi. Bakın değerli milletvekilleri, üç hafta önce veya dört hafta önce Sayın İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir şey var. Yürüyen merdivene ters binen, yürüyen merdivende ters giden bir kedi paylaşımı var. Bugün ‘Yürüyen merdivende ters giden kimdir ki’ diye sorduğunuzda ilk akla gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivende ters gitmesidir, bundan başka var mı? Diyorlar ki ‘Bak Kılıçdaroğlu, sen ters biniyorsun, bir de kedi ters biniyor.’ Sayın İmamoğlu'nun balıkçıdaki görüntüsünü yayınlayan kim? İmamoğlu ‘Ben biliyorum’ diyor. Eğer o bildiği Cumhur İttifakı'ndan herhangi biri olsaydı muhakkak açıklardı, siz de üstüne giderdiniz. Açıklayamadığına göre demek ki ters binen kedi ile ters binen Kılıçdaroğlu'nun intikamı olmuş olabilir, bunu önce kendi içinizde arayın” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ise, AK Partililerin her konuştuklarında konunun İmamoğlu olduğunu savundu. Bingöl, görüşmenin halka açık bir ortamda yapıldığını söyledi.

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