TBMM'de kabul edildi: Borçlar yeniden yapılandırılacak

Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılıyor.

Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüs cezaları yapılandırılamayacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.