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ANKARA TÜRKİYE EKONOMİSİ

TBMM'de kabul edildi: Borçlar yeniden yapılandırılacak

Kapsamlı borç yapılandırması ve matrah artırımı getiren ekonomi teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılıyor. Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüs cezaları yapılandırılamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMMde kabul edildi: Borçlar yeniden yapılandırılacak
Fotoğraf: Arşiv

Milyonlarca borçlu için yeni bir yapılandırma olanağı getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi. Teklife göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları yeniden yapılandırılıyor.

Belediyelerin su alacakları, emlak ve çevre vergisi, motorlu taşıt vergileri, otoyol ve köprü cezaları da bu kapsama alındı. Koronavirüs cezaları yapılandırılamayacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen idari para cezaları ise yapılandırma dışında tutulacak. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak.

  • Bunun için 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri Eylül sonuna kadar yapılacak. Düzenleme, 2016-2020 yılları arası için matrah artırımı da getirdi. Matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021 yılına devreden zararlarının yüzde 50’si silinecek. Dava safhasındaki kesinleşmemiş amme alacakları da yapılandırılacak.
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