Gündem TBMMden 54 ABDli senatörün Türkiye mektubuna tepki
POLİTİKA

TBMM'den 54 ABD’li senatörün 'Türkiye' mektubuna tepki

TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

Haber Merkezi AA
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TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, ABD'deki bir grup senatörün Türkiye'ye ilişkin eleştirilere yer verdikleri mektubu ABD Başkanı Joe Biden'a göndermesine cevaben bir bildiri yayımladı.

Bildiride:

"İmzacı senatörlerin ülkemizin iç ve dış politikasını hedef alan mesnetsiz ve sorumsuz ithamları, ABD ile stratejik ortaklığımız ve NATO çatısı altındaki müttefikliğimizle hiçbir surette bağdaşmıyor"

"Ortak siyasi değerler temelinde dostluk ve müttefiklik ilişkisine sahip ülkelerimizin, karşılaştıkları her tür sınamada birbirlerinin hassasiyetlerini dikkate alarak karşılıklı saygı ve samimi diyalog içerisinde hareket etmeleri önem arz ediyor. Bu düşünceden hareketle, bahse konu mektupta yer alan hususların hatırlatılması iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin gereği olarak görülmüştür" ifadeleri yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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