TBMM'ye sunuldu: MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak

MİT’ten iki nokta operasyon daha. PKK’nın bomba ve silah sevkiyatını yöneten elebaşı Osman Mutlu ile örgütün propaganda sorumlusu Songül Tarıncı etkisiz hale getirildi. PKK’lı Mutlu, Suriye’de örgüt içine sızan MİT ajanlarınca takibe alındı. Mehmetçik’e saldırı hazırlığındaki terörist, patlayıcı ve mühimmat dolu bir araç içinde öldürüldü.