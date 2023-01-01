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TBMM'ye sunuldu: MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulmasına dair YÖK kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Buna göre üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek.
14:45 . 19/01/2023 Perşembe
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Milli İstihbarat Teşkilatı

Milli İstihbarat Teşkilatı

AK Parti, Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.

Tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar yüksek lisans, doktorasına tamamlamış araştırma görevlileri talep etmeleri durumunda altı ay içinde bulunduğu üniversite tarafından ataması yapılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen sözleşmelilere kadro düzenlemesinin içinde yer alıyordu bu madde, ancak YÖK tarafından YÖK kanununda değişiklik içeren kanun teklifinde yer verilmesi istenmişti.

Sanatta yeterlilik eğitimine devam eden ya da eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin de talep etmeleri durumunda atamaları yapılacak

Üniversitelerde 50/d statüsü ile çalışanlar 33/a statüsü kapsamında kadroya geçirilebilecek. MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak.


#TBMM
#MİT
#Milli İstihbarat Akademisi
1 saat önce
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TBMM'ye sunuldu: MİT bünyesinde 'Milli İstihbarat Akademisi' kurulacak
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