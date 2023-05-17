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TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Türkiye'nin insansız uçak gemisi TCG Anadolu İzmir'de bulunduğu süre zarfının ardından yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Geminin saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacağı bildirildi.

11:41 . 17/05/2023 Çarşamba
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TCG Anadolu dün Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

TCG Anadolu dün Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre İzmir'de halkın büyük bir teveccühle karşıladığı İstanbul'a geri döndü. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi saat 14.00'dan itibaren ziyarete açık olacak.


TCG Anadolu’yu İstanbul ve İzmir’de yaklaşık 290 bin kişi ziyaret etti.



Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şu sözlere yer verildi:


"İzmir’de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz."


#TCG Anadolu
#İzmir
#İstanbul
#MSB
39 dakika önce
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