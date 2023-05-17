TCG Anadolu yeniden İstanbul'da

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı'nda 8 engelli genç, 'Engelliler Haftası' kapsamında 1 günlük temsili askerlik yaparak, tezkere almanın heyecanını yaşadı. Törende ilk olarak Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu protokol üyeleriyle birlikte selamlayan bahriyeli olarak askerliğini yapan engellilerin mutluluğuna, aileleri de ortak oldu.