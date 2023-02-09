TCG Sancaktar ve Bayraktar’da her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’daki Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Sancaktar ve Bayraktar’ın bölgede her türlü sağlık hizmetini sağladığını bildirdi.
13:29 . 9/02/2023 Perşembe
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TCG Sancaktar ve Bayraktar görevde
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
“İskenderun’daki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor" denildi.
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2 saat önce
TCG Sancaktar ve Bayraktar’da her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor
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