TCG Sancaktar ve Bayraktar’da her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

“İskenderun’daki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor" denildi.