Tehditler bizi yolumuzdan alıkoyamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj gemilerinin süreci devam ettirdiğini belirterek, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AYNI NOKTADAYIM

Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin sondaj gemilerinin arama, tarama çalışmalarıyla koordineli olarak kendi yol haritası içerisinde süreci devam ettirdiğini söyledi. Erdoğan, "Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiçbirisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum" diye konuştu.

G-20'DE LİDERLERE SÖYLEDİM

Şu anda Türkiye ve KKTC'nin süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: "Uluslararası camiada da en son G-20 toplantısında da görüştüğümüz bazı liderlere de bu hassasiyetimizi aynen ifade ettik. Şu anda tabii Yunanistan'da malum dün akşam sonuçlanan bir seçim oldu ve Sayın Miçotakis bu sabah aldığım oranlarla yüzde 40'a yakın, yüzde 39 küsur bir oy oranıyla şu anda seçimi kazanmış durumda ve 160'a yakın milletvekili çıkarmış durumda. Dün akşam kendisini aradım, tebrik ettim ve temennim odur ki inşallah Yunanistan'da yeni bir süreci, barışık, dayanışma içerisinde devam ettiririz. Şu anda seçimin ardından tabii ki görüşmelerimizi ilgili arkadaşlarımız vasıtasıyla da sürdüreceğiz. Arzumuz, isteğimiz Ege'de, Akdeniz'de herhangi bir sıkıntıyı bundan sonraki süreçte asla yaşamayalım."

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S-400'LERİN YOL HAZIRLIĞI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 Hava Savunma Füzeleri'nin ne zaman teslim alınacağı ve nereye konuşlandırılacağı sorusuna şu karşılığı verdi: "Şu anda yolculuk hazırlığı devam ediyor. Bizden bu noktada şu tarih diye zorlamazsanız isabetli olur ama yolculuk hazırlığı sizin de ifade ettiğiniz gibi yükleme çalışmaları, bunlar sürüyor. Bizim kendileriyle zaten mutabık kaldığımız tarih, tarihler bunların hepsi var. Burada da yerleşim planlarını, nereye konuşlanacağını, bu konunun sorumluluğu da Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığımız onlara ait. Onlar planlamayı yapıyorlar, yapacaklar ve bizim önümüze de getirecekler. Ondan sonra da zaten -uçakla gelecekler biliyorsunuz- bu gelen S-400'ler oralarda konuşlanacaktır. Ülkemiz için, bölgemiz için özellikle de dünyamız için hayırlı olsun diyoruz."

Üçlü konseyle buluştu

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı’na katılmak üzere Bosna Hersek’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna’da Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Üçlü Konseyi üyeleri ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey Başkanı Milorad Dodik ve konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Jelyko Komşiç ile görüştü. Erdoğan, ayrıcai Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı ve Demokratik Eylem Partisi (SDA) lideri Bakir İzetbegoviç ile görüşmeler yaptı.

İhanet içindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'teki temasları kapsamında ilk olarak Butmir Askeri Üssü'nde bulunan Avrupa Birliği Barış Gücü bünyesinde Bosna Hersek Türk Temsil Heyet Başkanlığı Milli Destek Birlik Komutanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyarette bir konuşma yapan Erdoğan, Suriye Kamışlı'da terör örgütünün uzantıları tarafından düzenlenen toplantıya katılanların ihanet içinde olduğunu söyledi.

DEAŞ İFTİRASINA SERT TEPKİ

Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaştan en fazla etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Suriye'deki zulümden kaçan 3,6 milyon mazlumun canını kurtarmak için kapısını çaldığı, sığındığı ilk ülke Türkiye olmuştur. DEAŞ terör örgütü Irak'ın bazı şehirlerini işgal ettiğinde insanlar yine ülkemize sığınmışlardır. İşte şu anda bakın Kamışlı'da bazı bu terör örgütlerinin dünyadaki koruyucuları, ülkemizden kaçıp giden hainler, hepsi bir araya gelmek suretiyle DEAŞ terör örgütünü bizim koruduğumuzu söyleyecek kadar ihanet içerisindedirler.” şeklinde konuştu.

HER YERDE DERSLERİNİ VERİYORUZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin asla yayılmacı veya müdahaleci bir perspektifle hareket etmediğini vurgulayan Erdoğan şöyle devam etti: “Her zaman söylediğimiz gibi bizim hiç kimsenin, hiçbir ülkenin toprağında, egemenliğinde, iç işlerinde gözümüz yok. Biz sadece kendi milli güvenliğimizi, kendi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışıyoruz. Biz bunları aşmış bir ülkeyiz. Onun için de şu anda bu nazarla bize bakanlara Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de, her yerde gereken derslerini veriyoruz.”





Öğrencilerle tek tek ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Bosna Hersek ziyaretinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Saraybosna’daki Maarif Okullarını ziyaret etti. Okulda bulunan kreşte eğitim gören küçük çocuklarla oyunlar oynayıp tek tek ilgilenen Emine Erdoğan, el sanatları merkezinde Boşnak kadınların el emeği ürünleri de inceledi. Emine Erdoğan, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni gezdi. Emine Erdoğan'a ziyaretleri sırasında Bosna Hersek Devlet Konseyi Başkanının eşi Vildana Caferoviç de eşlik etti.