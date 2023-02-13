Tek hayali Kabe'ye gitmek olan Mehmet amca biriktirdiği parayı gözyaşlarıyla depremzedelere gönderdi: Kalbim beni buraya çekti

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Tek hayali Kabe'ye gitmek olan Mehmet amca biriktirdiği parayı gözyaşlarıyla depremzedelere gönderdi.
Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgür Bilgiç'in de baba ocağının bulunduğu kırsal Yüreğil Mahallesi'nde, taziye ziyaretleri sürüyor.
Yaşanan felakete kayıtsız kalmayan Mehmet Çakırhan da deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek 1350 dolarını Kızılay'a bağışladı.
En büyük hayali Kabe'ye gitmek olan Çakırhan, gazetecilere, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.
Kızılay Sındırgı Şubesi Başkanı Talat Karakaya da Mehmet Çakırhan'a teşekkür ederek, "Allah kendisinden razı olsun. Umrelerin en güzelini yapacak inşallah." diye konuştu.