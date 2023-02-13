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Tek hayali Kabe'ye gitmek olan Mehmet amca biriktirdiği parayı gözyaşlarıyla depremzedelere gönderdi: Kalbim beni buraya çekti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, umre için biriktirdiği parasını deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışladı. En büyük hayali Kabe'ye gitmek olan Çakırhan, "Deprem olunca parayı buraya verdim. Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler, ne acılar..." diyerek gözyaşı döktü.

23:08 . 13/02/2023 Pazartesi
AA
Tek hayali Kabe'ye gitmek olan Mehmet amca biriktirdiği parayı gözyaşlarıyla depremzedelere gönderdi.

Tek hayali Kabe'ye gitmek olan Mehmet amca biriktirdiği parayı gözyaşlarıyla depremzedelere gönderdi.

Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Uzman Çavuş Özgür Bilgiç'in de baba ocağının bulunduğu kırsal Yüreğil Mahallesi'nde, taziye ziyaretleri sürüyor.


Yaşanan felakete kayıtsız kalmayan Mehmet Çakırhan da deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek 1350 dolarını Kızılay'a bağışladı.

'Kalbim beni buraya çekti'

En büyük hayali Kabe'ye gitmek olan Çakırhan, gazetecilere, depremzedelere yardım için umreye gitmekten vazgeçtiğini söyledi.


Gözyaşlarına hakim olamayan Çakırhan,
"Deprem olunca parayı buraya verdim. Kalbim beni buraya çekti. Hepsine dua ediyorum. Neler var neler, ne acılar...
" dedi.


Kızılay Sındırgı Şubesi Başkanı Talat Karakaya da Mehmet Çakırhan'a teşekkür ederek, "Allah kendisinden razı olsun. Umrelerin en güzelini yapacak inşallah." diye konuştu.




#Hatay
#Umre
#Kızılay
#Bağış
24 dakika önce
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Tek hayali Kabe'ye gitmek olan Mehmet amca biriktirdiği parayı gözyaşlarıyla depremzedelere gönderdi: Kalbim beni buraya çekti
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