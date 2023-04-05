Tek yönde 70 bin yolcu taşıyacak

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı için geri sayım başladı. İstanbul ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak 6,2 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verilecek. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, projede Metrokent istasyonundan başlayarak Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 istasyonun yer aldığını açıkladı.

4 İLÇE HAVALİMANINA BAĞLANACAK

Projeyle Metrokent İstasyonu’nda Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattı’na Kayaşehir İstasyonu’nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’na entegre olacak. Bu sayede Güngören Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir’in İstanbul Havalimanı’na metroyla ulaşımı sağlanacak. Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte Kayaşehir - Mahmutbey arası seyahat süresinin 20 dakika olacağını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Metrokent - Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent -İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bağcılar arası seyahat süresi ise 23 dakika olacak” diye konuştu.

İBB BU HIZLA 10 YILDA BİTİREMEZ

Projeyi mevcut İBB yönetiminden yüzde 5 seviyesinde devraldıkları bu hattı kısa zamanda bitirmenin gururunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “İBB’nin sorumluluğunda olan ve aynı tarihlerde ihaleleri yapılıp yapımına başlanan Mahmutbey-Esenyurt metrosunun yüzde 5’i, Bağcılar-Halkalı metro hattında ise yüzde 10’u yapıldı. İBB bu hızla giderse metro hatlarını 10 yılda bitiremez. Bunların da hesabını milletimizin sandıkta soracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.”

MEGA PROJELERLE GELECEĞE TAŞIYORUZ

Bakanlık olarak İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını kaydeden Karaismailoğlu, günübirlik tartışmalar yerine Türkiye’yi ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak mega projeleri hayata geçirdiklerini, İstanbul’u bir marka şehre dönüştürdüklerini söyledi.











