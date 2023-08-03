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Tekel bayi cinayeti zanlılarından üçü daha tutuklandı: Operasyonda 'peynir-ekmek' detayı

İstanbul Esenyurt'ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayi baskınında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı. Öte yandan zanlılara yönelik yapılan operasyona ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in, Büyükçekmece'de kendisine ait villa inşaatında saklanırken, peynir ekmek almak için dışarı çıktığında kendisini televizyonda gördüğünü söylediği belirtildi. Poliste ifade veren Tarık Özer'in, "Benden 1 milyon 350 bin liralık demir almışlardı. İki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parça da olsa ödediler. Ancak ikinci senedin parasını alamayınca avukatlarıma gerekli işlemi yapmalarını istedim" dediği öğrenildi.

17:46 . 3/08/2023 Perşembe
DHA
Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Üçü tutuklandı

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

  • Geçtiğimiz günlerde zanlılardan Murat Özer biri daha tutuklanmıştı.

Esenyurt'taki saldırıdan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilirken soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Polisin sıkı takibi altında bulunan Tarık Özer ve oğlu Azat Özer'in olay sonrası kendilerine ait Büyükçekmece'de inşaat halindeki villada saklandıkları belirlendi.

Saçlarını tıraş etmiş

Şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra önce kendi evlerine gittikleri burada Tarık Özer'in yanına eşyalarını aldığı ayrıca tanınmamak için saçlarını kestiği tespit edildi. Tarık Özer'in ve Azat Özer'in daha sonra saklanmak için Büyükçekmece'deki inşaata gittikleri öğrenildi.

Bakkaldan peynir ekmek almaya gidince kendini televizyonda gördü

Polise firarda olduğu dönemi anlatan Tarık Özer'in, üç kere bakkaldan peynir ekmek almak için dışarı çıktığını, her seferinde bakkalda bulunan televizyonda kendi fotoğrafını gördüğünü söylediği belirtildi. İki şüphelinin yerlerini tespit eden cinayet büro amirliğine bağlı ekiplerin operasyon düzenleyerek göz altıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

Tekneyle kaçacaklardı

Polis soruşturmasında Tarık Özer'in bir arkadaşına ait Tuzla'da demirli bulunan bir teknenin GPS sinyalini kapatarak Büyükçekmece'ye doğru hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu tekneyle kaçma ihtimaline karşılık deniz polisinin harekete geçtiği ve tekneyi Büyükçekmece'de durdurduğu böylece muhtemel bir kaçışın engellendiği öğrenildi.

'Demir aldılar parasını ödemediler' iddiası

Cinayet Büro Amirliğinde yapılan sorgusunda olayı tüm detayları ile anlatan Tarık Özer'in "Onlara geçtiğimiz Mayıs ayında 1 milyon 350 liralık inşaat demiri sattım. Onlarla iki ayrı senet yapmıştık. İlk senedi parça parçada olsa ödediler. Ancak ikinci senet bir türlü ödenmedi. Araya birkaç kişi sokup ödemeleri için ikna etmeye çalıştım. Yine ödemeyince avukatlarıma alacağımı tahsil etmeleri için talimat verdim" dediği öğrenildi.

'Amacımız sadece konuşmaktı'

İcra davası açıldığında sosyal medya üzerinden hakkında paylaşımlar yapıldığını bunu kendisinin ilk gördüğüne önemsemediğini söyleyen Tarık Özer'in "Ancak eve gittiğimde bu paylaşımlar yüzünden oğlum ve kardeşimin üzgün olduğunu gördüm. Gidip bir konuşmaya karar verdik. Olay yerine gittiğimizde amacımız tamamen konuşmaktı. İçeri girip babalarını sorduk. Telefon ettiler ancak açılmadı. Sonra ortam bir an da gerginleşti" dediği belirtildi.

'Kendimi kaybettim: Yaptıklarımı hatırlamıyorum'

Olay anında ilk silahı karşı tarafından çektiğini ve ateş ettiğini belirten Tarık Özer'in "Daha önce kardeşimi vurmuşlardı. Kargaşada silah patlayıp yerde kan görünce bir anda kendimi kaybettim. O an kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Ortalık sakinleşince yaptıklarımın farkına vardım. Çok üzgünüm" dediği ifade edildi.

  • Öte yandan olayda kullanılan silahların daha önce yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Murat Özer'e ait olduğu tespit edildi. Bu silahlardan bulundurma ruhsatlı olanın olay sırasında Tarık Özer'de taşıma ruhsatlı olanın ise Murat Özer'de olduğu öğrenildi.


Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetmişti. Esenyurt'taki tekel bayi cinayetinde 8 kişiden 3'ü tutuklandı. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Tekel bayii saldırısında kim tutuklandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.



#Esenyurt
#tekel bayi
#silahlı saldırı
#Tarık Özer
#Azad Özer
19 dakika önce
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