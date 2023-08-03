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Esenyurt'taki tekel bayi saldırısı ilgili adliye sevk edilenlerden 3'üne tutuklama talebi

Esenyurt saldırısı soruşturmasında son durum... Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisi baskınıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise savcılık işlemleri devam ediyor. 

16:04 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Tarık Özer, Azad Özer ve Servet Özer ile onlara yardım ettiği öne sürülen 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tarık Özer, Azad Özer ve Serhat Özer savcılık ifadelerinin ardından, "Nitelikli kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise savcılık ifadeleri devam ediyor.

KAN DONDURAN DETAY ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olayda canice katledilen Yunus Emre Erzen'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği Batuhan Bayındır'ın ise 2 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Olayda yaralı kurtulan Yusuf Erzen'e ise bir kurşun isabet ettiği belirlendi.


 



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