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Esenyurt'taki tekel bayi zanlıları adliyeye sevk edildi

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekel bayine silahlı baskına ilişkin 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10:26 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşeti konuşuyor.

Türkiye, İstanbul Esenyurt'ta yaşanan vahşeti konuşuyor.

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da yaşanan olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

Olay

Esenyurt'ta 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Ö, S.Ö, T.Ö. ve A.Ö. ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında ilk yakalanan şüpheli Murat Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.


Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz
Esenyurt'ta tekel bayisinde kan donduran infaz

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer ile Servet Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Diğer iki kişinin de gözaltına alınmasıyla birlikte tekel saldırganlarının tamamı yakanmış olundu. Tekel bayide öldürülen Yunus Emre Erzen'in babası Cantürk Erzen olaydan sonra ilk kez konuştu. Baba Erzen, bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Murat Özer arasında bir gerginlik olduğunu, Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydetti. Gözaltına alınan Cantürk Erzen Adliyeye sevk edildi. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? Esenyurt tekel bayi saldırgan ilk ifadesinde ne dedi? Esenyurt tekel bayii saldırganları tutuklandı mı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.


#Esenyurt
#tekel bayi
#silahlı saldırı
#adliye
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