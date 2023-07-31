Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan şüphelilerden biri daha yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta kan donduran bir cinayete yaşandı. Esenyurt’ta bir tekel bayisinde, Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen (24) hayatını kaybetti, Yusuf Erzen (21) ise yaralandı. Tekel bayisindeki silahlı saldırının görüntüleri kameraya dakika dakika yansıdı. Saldırganlardan Murat Özer polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin diğer şüpheliler A.Ö. T.Ö ve S.Ö'yi yakalamak için çalışması sürüyor. Peki Esenyurt tekel bayisi olayı nedir, cinayet neden yaşandı? İşte Esenyurt tekel bayi cinayeti son dakika haberleri.