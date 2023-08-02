Tekel baskınında 1 kişi tutuklandı

28 Temmuz tarihinde Güzelyurt Mahallesi’ndeki tekel bayisine giden bir grup, tekel bayide bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24)ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Olayda asıl silahı kullanan Tarık Özer’in ilk sorgusunda , “600 bin liradan fazla alacağım vardı. Biz çok varlıklıyız. Bu para çok önemli değildi. Ancak onlar sosyal medya üzerinden beni ve ailemi çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar” diyen Tarık Özer’in “Oraya konuşmak için gittik. Amacımız iş yerine baskın yapmak değildi. İçeri girince babalarını sorduk. Ortam bir anda gerildi. İlk silahı çekip eden onlardı. Daha önce de kardeşimi vurdukları için biz de kendimizi korumak için silahımızı çektik. Bir anda olay gerçekleşti” dediği kaydedildi.