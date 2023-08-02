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Tekel baskınında 1 kişi tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin ölümü 1 kişinin ise yaralanmasıyla sonuçlanan tekel bayii baskınında şüpheli Murat Özer tutuklandı. İçişleri Bakanlığı’nın özel bir ekip görevlendirdiği olayla ilgili şüphelilere yardım eden ve saklayan 4 kişi daha gözaltına alındı. 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şahin Şen
04:00 . 2/08/2023 mercredi
Yeni Şafak
Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.

Esenyurt’ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli Murat Özer tutuklandı. Saldırının hemen ardından yapılan çalışmalarda Murat Özer ve Servet Özer kısa sürede yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için İçişleri Bakanlığı, özel ekip kurarken, şüpheliler Tarık Özer ve Azat Özer de önceki gün ele geçirildi.


8 ZANLI GÖZALTINDA

28 Temmuz tarihinde Güzelyurt Mahallesi’ndeki tekel bayisine giden bir grup, tekel bayide bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24)ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen’e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan çalışmada şüphelilerden Murat Özer, Servet Özer, Tarık Özer ve Azat Özer ile bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 5 zanlı, gözaltına alınmıştı.


OLAY BİR ANDA GERÇEKLEŞTİ

Olayda asıl silahı kullanan Tarık Özer’in ilk sorgusunda , “600 bin liradan fazla alacağım vardı. Biz çok varlıklıyız. Bu para çok önemli değildi. Ancak onlar sosyal medya üzerinden beni ve ailemi çevreme karşı küçük düşürücü ve rencide edici paylaşımlarda bulunmaya başladılar” diyen Tarık Özer’in “Oraya konuşmak için gittik. Amacımız iş yerine baskın yapmak değildi. İçeri girince babalarını sorduk. Ortam bir anda gerildi. İlk silahı çekip eden onlardı. Daha önce de kardeşimi vurdukları için biz de kendimizi korumak için silahımızı çektik. Bir anda olay gerçekleşti” dediği kaydedildi.

Tarık Özer’in kullandığı silahın adına ruhsatlı olduğu öğrenildi. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 42 yaşındaki Tarık Özer’in 1, kardeşi Servet Özer’in (37) 9, Murat Özer’in (39) ise 3 adet kaydının olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Azat Özer’in ise poliste kaydının bulunmadığı ifade edildi.


#Esenyurt
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il y a 2 heures
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