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Tekirdağ'da 'Bul karayı al parayı' operasyonu: 3 kişi yakalandı

Tekirdağ'da 'Bul karayı al parayı' operasyonu: 3 kişi yakalandı

12:3317/01/2025, Cuma
AA
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Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H, E.A. ve T.B'yi yakaladı.
Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H, E.A. ve T.B'yi yakaladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan tezgah ve materyaller ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde "Bul karayı, al parayı" oynatarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelileri 1 ay boyunca takibe alan ekipler, vatandaşları oyun oynayarak para kazanma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla A.H, E.A. ve T.B'yi yakaladı.

Operasyonda dolandırıcılıkta kullanılan tezgah ve materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, vatandaşları dolandırırken kendi aralarında görev dağılımı yaptıkları tespit edildi.

#Tekirdağ
#Çorlu
#Bul karayı al parayı

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