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Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da 'bul karayı al parayı' operasyonu: 9 gözaltı

08:1116/01/2025, Thursday
DHA
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Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.
Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.

Ankara'da polis ekiplerinin, ‘Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 'Bul karayı al parayı' oyunu oynatarak dolandırıcılık yapan şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, vatandaşları kandırarak haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin oyun sırasında sözde gözcü, iknacı, uğurlayıcı ve oyuncu olarak gruplara ayrıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#Ankara
#Bul karayı al parayı
#Gözaltı

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