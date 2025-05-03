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Tekirdağ'da kazaya karışan sürücü sırra kadem bastı

Tekirdağ'da kazaya karışan sürücü sırra kadem bastı

13:513/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
IHA
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Tekirdağ'da kazaya karışan sürücü sırra kadem bastı
Tekirdağ'da kazaya karışan sürücü sırra kadem bastı

Tekirdağ Çorlu'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazaya karışan sürücü otomobili bırakıp olay yerinden firar etti.

Kaza, gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzeri Millet Bahçesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B.'nin kullandığı motosiklet, aynı yönde seyreden 34 JC 8170 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası İ.B.'nin kullandığı motosiklet park halindeki otomobile çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü İ.B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Otomobil sürücüsü ise olay yerinde aracını bırakarak kayıplara karıştı.




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