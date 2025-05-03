Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şanlıurfa merkezli 'change' operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 'change' operasyonunda 5 tutuklama

13:493/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Şanlıurfa merkezli 'change' operasyonunda 5 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 'change' operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 6 ilde düzenlenen 'change' operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri 6 aylık teknik takip sonucunda, depremde enkaz altında kalan veya kazalarda hurdaya çıkan araçların bilgilerini kullanan organize bir yapıyı deşifre etti. Çalışmalar sonucunda, yurt dışından Türkiye'ye getirilen araçlara, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarının kopyalandığı tespit edildi. Kriminal incelemeler neticesinde, 'change' yapıldığı değerlendirilen 22 araca ulaşıldı. Şanlıurfa merkezli olarak Hatay, Adıyaman, Denizli, Mersin ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 22 araca el konulurken, 15 şüpheli gözaltına alındı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Şanlıurfa
#Operasyon
#Change Operasyonu
#Tutuklama
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?