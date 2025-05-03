Van'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu

Meteorolojinin sarı kodlu uyarı yaptığı iller arasında olan Van'da, dün akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak ve fırtına etkili oldu. Gece etkisini artıran ve zaman zaman saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Fırtına nedeniyle bazı araçlar ve elektrik direkleri de hasar gördü. Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri, elektrik direklerinin onarımı için çalışma başlattı.