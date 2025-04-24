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Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: Bir yaralı

23:4524/04/2025, Perşembe
G: 25/04/2025, Cuma
IHA
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Değirmenaltı Mahallesinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Değirmenaltı Mahallesinde meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesinde meydana geldi. 59 AKP 663 plakalı otomobil ile 17 AEA 673 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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