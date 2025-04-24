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Dorsenin makaslanması faciayla sonuçlanıyordu: Tırların çarpıştığı kazada yaralı var

Dorsenin makaslanması faciayla sonuçlanıyordu: Tırların çarpıştığı kazada yaralı var

23:3324/04/2025, четверг
IHA
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Bilecik'te yağmurla kayganlaşan yolda iki tır çarpıştı.
Bilecik'te yağmurla kayganlaşan yolda iki tır çarpıştı.

Bilecik'te yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda dorsesi makaslaması sonucu tır bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan tıra aynı istikamette seyreden başka bir tır çarptı. Kaza sonucu şoförlerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya-Bilecik- Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki A.D.'nin kullandığı 26 AGJ 364 plakalı tır yağmurun etkisiyle dorse kısmının makaslaması sonucunda yolun sol şeritinde bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan tıra aynı istikamette seyreden H.Ö. idaresindeki 34 BF 9188 plakalı başka bir tır çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 26 AGJ 364 plakalı sürücü tır sürücüsü A.D. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, her iki araçta maddi hasar oluştu.



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