Trafikte tehlikeli şov hastanede bitti: 1 yaralı

Olay, Sinop merkez Camikebir Mahallesi Alaaddin Keykubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.T. idaresindeki 06 DPV 735 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyrederken trafikte tehlikeli hareketler yaparak motosikletin önünü kaldırdı. Bu esnada dengesini kaybeden sürücü, motosikleti devirdi. Kazanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan B.Y. yaralanarak yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, sürücü S.O.T.'ye alkol muayenesi yaptı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.O.T.'ye, "alkollü araç kullanmak" ve "ön kaldırmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından cezai işlem uygulandı.