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Trafikte tehlikeli şov hastanede bitti: 1 yaralı

Trafikte tehlikeli şov hastanede bitti: 1 yaralı

15:5524/04/2025, Perşembe
IHA
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Sinop'ta trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.
Sinop'ta trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Sinop'ta trafikte motosikletin önünü kaldırarak tehlikeli şekilde ilerleyen sürücü, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada motosikletin yolcu koltuğunda bulunan bir kişi yaralanırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Olay, Sinop merkez Camikebir Mahallesi Alaaddin Keykubat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.O.T. idaresindeki 06 DPV 735 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyrederken trafikte tehlikeli hareketler yaparak motosikletin önünü kaldırdı. Bu esnada dengesini kaybeden sürücü, motosikleti devirdi. Kazanın şiddetiyle motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan B.Y. yaralanarak yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.


Sürücünün 1,14 promil alkollü olduğu belirlendi


Kazanın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, sürücü S.O.T.'ye alkol muayenesi yaptı. Yapılan kontrollerde sürücünün 1,14 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.O.T.'ye, "alkollü araç kullanmak" ve "ön kaldırmak suretiyle trafiği tehlikeye düşürmek" suçlarından cezai işlem uygulandı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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