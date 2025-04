Tavukçudan öneri: Yılda kişi başı 30 kilo beyaz et 300 adet yumurta tüketin

Tavukçuluk teknolojileri, kanatlı sektörü ve sektör profesyonellerinin buluşma noktalarından VIV Select Türkiye 2025, kapılarını İstanbul'da açtı. Fuar, hem yerel hem de uluslararası sektör liderlerini bir araya getirerek küresel iş bağlantılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Fuarın her sene aşama kaydettiğini vurgulayan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Tavukçuluk sektörü Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi popülerliği arttı. Sebebi ise hem sağlıklı hem de ekonomik bir ürün. İstatistiklere göre, Türkiye'de 20 kilo beyaz et tüketiyoruz. 200 kilo ile yemeklik yumurta tüketiyoruz. Beyaz et konusunda da üretimi arttırmaktan ziyade katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapma hedeflerimiz var. Üretimimiz senelik 100 bin ton civarında bunu 150 bin tona çıkartmak istiyoruz" dedi.