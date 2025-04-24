Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Tavukçudan öneri: Yılda kişi başı 30 kilo beyaz et 300 adet yumurta tüketin

Tavukçudan öneri: Yılda kişi başı 30 kilo beyaz et 300 adet yumurta tüketin

15:4924/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Tavukçuluk sektörünün tüm dünyada olduğu Türkiye'de de popülerliğinin arttığını belirten HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Son dönemlerde Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerini ihracat edebilir duruma geldik. İstatistiklere göre Türkiye'de 20 kilo beyaz et tüketiyoruz. 200 kilo ile yemeklik yumurta tüketiyoruz. Diğer ülkelerde bu durum çok daha yüksek. Bizim gibi ülkenin yılda 30 kilo beyaz et, 300 adet yumurta tüketmemiz gerekiyor" dedi.

Tavukçuluk teknolojileri, kanatlı sektörü ve sektör profesyonellerinin buluşma noktalarından VIV Select Türkiye 2025, kapılarını İstanbul'da açtı. Fuar, hem yerel hem de uluslararası sektör liderlerini bir araya getirerek küresel iş bağlantılarına ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Fuarın her sene aşama kaydettiğini vurgulayan HasTavuk Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Sezer, "Tavukçuluk sektörü Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi popülerliği arttı. Sebebi ise hem sağlıklı hem de ekonomik bir ürün. İstatistiklere göre, Türkiye'de 20 kilo beyaz et tüketiyoruz. 200 kilo ile yemeklik yumurta tüketiyoruz. Beyaz et konusunda da üretimi arttırmaktan ziyade katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapma hedeflerimiz var. Üretimimiz senelik 100 bin ton civarında bunu 150 bin tona çıkartmak istiyoruz" dedi.




YILDA 20 KİLO TAVUK TÜKETİYORUZ

Fuarın her sene aşama kaydettiğini belirten Sezer, "Türkiye özellikle tavukçuluk sektöründe Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'da nabzının attığı ülke konumuna geldi. Fuar o yüzden çok etkili geçiyor. Tavukçuluk sektörü Türkiye'de tüm dünyada olduğu gibi popülerliği arttı. Sebebi ise hem sağlıklı hem de ekonomik bir ürün. İstatistiklere göre, Türkiye'de 20 kilo beyaz et tüketiyoruz. 200 kilo ile yemeklik yumurta tüketiyoruz. Diğer ülkelerde bu durum çok daha yüksek. Bizim gibi ülkenin yılda 30 kilo beyaz et, 300 adet yumurta tüketmemiz gerekiyor. Yatırımlar olursa kaliteli firmalarımız çok fazla bu rakamlara ulaşmak hayal değil. Son dönemlerde Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerini ihracat edebilir duruma geldik" şeklinde konuştu.




YILDA 100 BİN TON ÜRETİM

Türkiye'nin özellikle damızlık yumurta ve ürünlerinde çok büyük atak geliştirdiğini vurgulayan Sezer, "Dünyada kalite açısında bir seviyeye geldi, en büyük 6 ihracatçı ülke arasında bulunuyor. O yüzden markamızda hedeflerini büyütüyor. Bu sene içerisinde kapasitemizi yüzde arttırma ve bolca damızlık kümes yapma hedeflerimiz var. Beyaz et konusunda da üretimi arttırmaktan ziyade katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapma hedeflerimiz var. Üretimimiz senelik 100 bin ton civarında bunu 150 bin tona çıkartmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.


Fuar, 26 Nisan tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

#tavuk
#yumurta
#beyaz et
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa fay hatları ve deprem riski taşıyan ilçeler