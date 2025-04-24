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Depremin canını hiçe saydı: Bayılan müşteriyi kurtarmak için içeri daldı

Depremin canını hiçe saydı: Bayılan müşteriyi kurtarmak için içeri daldı

15:5324/04/2025, Perşembe
DHA
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sırasında Esenler'de bir kafede oturan müşteri korkudan baygınlık geçirdi. Kafede garsonluk yapan 23 yaşındaki Murathan Karakuzu sarsınılara rağmen içeri girip müşteriyi kurtardı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde 6.2 büyüklüğünde meydana gelen depreme Esenler'de bir kadın oturduğu kafede yakalandı. Depremden kaçmaya çalışan kadın korkudan baygınlık geçirdi. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine kadının bayıldığını gören kafenin garsonu Murathan Karakuzu, sarsıntıya rağmen canını hiçe sayarak bayılan kadını kucaklayıp dışarı çıkardı.

Murathan Karakuzu

'Bir kişinin bayıldığını duydum kendimi içeri attım'

Yaşananları anlatan 23 yaşındaki Karakuzu, "Mutfak tarafındaydım. Ardından duvarların sallandığını gördüm. Ben en başta başımın döndüğünü sandım. Sonrasında da çığlık sesleri duyuldu. Deprem olduğunu anladım. Kendimi önce dışarı attım. Daha sonra burada bir çocuğun sıkıştığını gördüm ve onu çıkardım. 23 Nisan'dan dolayı üst katta kadın ve çocukların yoğunlukta olduğunu biliyordum. Onların daha rahat çıkabilmesi için yolu açmaya çalıştım. Yukarıda müşteri kalmadığını düşünüp ben de dışarı çıktım ama bir kişinin bayıldığını duydum. O anda kendimi direkt içeri attım. Kadını kucaklayıp dışarı çıkardım. En başta kucakladım tam kalkacakken artçı oldu. Orada dengemi kaybettim. İkinci defa deneyip kalktım ve dışarı çıkardım. Bunu vatandaşlık görevi olarak gördüm. Bir çıkar amacı gütmeden içeri girdim. İçeride bayılan biri vardı ve ona yardım etmem lazımdı. İçimden gelen bir hisle beraber içeri daldım" dedi.










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