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Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı

Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı

09:4329/05/2025, Perşembe
DHA
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Emirhan Gürbüz, Seyhan Baraj Gölü'nde kayboldu.
Emirhan Gürbüz, Seyhan Baraj Gölü'nde kayboldu.

Adana'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmaları, sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Emirhan Gürbüz, suya düşüp kayboldu. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgarlı hava nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.


Çalışmalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Emirhan Gürbüz'ün düştüğü bölgede dalış yaptı. Dalgıç polisler, su altında arama çalışmasını sürdürürken, tekneyle de su üstünde tarama gerçekleştiriliyor.


Öte yandan teknede yanında bulunan yakınlarının verdiği ilk ifadede Gürbüz'ün tuvalet ihtiyacını gidermek isterken suya düştüğünü söyledikleri önü sürüldü.




#adana
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