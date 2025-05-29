Tekneden düşen Emirhan için arama çalışmaları yeniden başladı

Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde dün saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Emirhan Gürbüz, suya düşüp kayboldu. Teknedekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgarlı hava nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı.