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HAKKÂRİ

Hakkari'de baraj gölünde 3 çocuk kayboldu

Hakkari'de baraj gölünde 3 çocuk kayboldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj gölüne giren 3 çocuk suda kayboldu. Suyun derin olması ve karanlık çökmesi nedeniyle sonuç alamayan ekipler, çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına sabah dalgıç ekiplerinin katılımıyla devam edilecek.

Haber Merkezi AA
Kaybolan çocukların aileleri, arama kurtarma ekiplerinden gelecek bir haberi üzüntüyle bekledi.
Kaybolan çocukların aileleri, arama kurtarma ekiplerinden gelecek bir haberi üzüntüyle bekledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baraj gölüne giren 3 çocuk suda kayboldu.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyünde yaşayan Mesut Büyüksu ve Olcay ile Orçun Ulalı, öğle saatlerinde baraj gölüne girdi.

Çocukları eve dönmeyince çevrede arama yapan aileler, barajın kenarında çocukların giysilerini görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

  • Suyun derin olması ve karanlık çökmesi nedeniyle sonuç alamayan ekipler, çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına sabah dalgıç ekiplerinin katılımıyla devam edilecek.
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