TEKNOFEST 2021 İnsansız Hava Araçları Yarışmaları Bursa'da başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması Bursa Yunuseli Havaalanından başladı.

Türkiye'yi yetenekli öğrencilerin buluşma noktası haline getiren TEKNOFEST, İHA Yarışmaları ile öğrencileri İHA teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik ediyor. TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması bugün Bursa Yunuseli Havalimanı'nda başladı.

İHA konusundaki farkındalığı artırmak ve yaygınlaştırmak, bu alandaki teknolojik gelişmeleri izlemek ve bu gelişmelere katkı sağlamak, katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmalara ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışmalara üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Her yıl TEKNOFEST’e katılan kişi sayısı artıyor. Dünyada eşi benzeri olamayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Bu gurur verici” dedi

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"SAVAŞAN İHA YARIŞMASI HEYECAN DUYDUĞUMUZ BİR YARIŞMA"

Etkinliğe katılarak startları ve yarışmaya katılacak olan öğrencileri ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, döner kanat İHA yarışmasının da startını verdi. TEKNOFEST kapsamında 35 farklı teknoloji yarışması düzenlediklerini belirten Kacır, “Bunların her biri geleceğin teknolojilerini hedefleyen yarışmalar. Savaşan İHA yarışması da ilk yılından itibaren düzenlediğimiz ve çok heyecan duyduğumuz bir yarışma. Zorlu bir yarışma. Bu yıl Savaşan İHA yarışmasına Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa’nın ev sahipliğini biz çok önemli görüyoruz. Çünkü Bursa tarih, medeniyet ve kültür şehri olduğu kadar Türkiye’nin sanayi ve teknoloji şehri. Her yıl TEKNOFEST’e katılan kişi sayısı artıyor. Bu yıl 50 bine yakın takımda yaklaşık 250 bin gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyor. Bu gurur verici. Dünyada eşi benzeri olamayan bir ilgi var. Milli teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu. Trabzon’dan lise öğrencilerimiz dahi buraya gelip, yarışmalara katılıyor. Lise öğrencilerimizin katılımı çok önemli. Çok erken dönemlerden itibaren takım çalışması, problem çözme ve sorunlarla karşı karşıya kaldıklarında ne gibi yenilikçi çözümler geliştireceklerine dair fikir geliştirme pratiği edinmeleri, derslerdeki teorik bilgilerinin bu yarışmalarla pratiğe dökmeleri bizce çok önemli. Bunun liseden itibaren başlaması çok önemli” dedi.

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392 TAKIM BAŞVURU YAPTI

TEKNOFEST 2021 kapsamında, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunların katıldığı Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'na 392 takım başvuru yaparken, başvuran takımlar arasından 42'si finale kalmaya hak kazandı. Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına başvuruda bulunan 679 takım arasından 190 takım finale kaldı. TÜBİTAK yürütücülüğünde bu yıl ikinci kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'na ise 810 takım başvuru yaptı ve 138 takım finalde yarışmaya hak kazandı.

FOTOĞRAF 10 Projeden sorumlu öğretmen Devrim Ertuğrul koordinesindeki 10 öğrenci, TÜBİTAK ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Asel 81 adını verdikleri elektrikli aracı üretti. Öğrenciler, 7,5 ayda geliştirdikleri Asel 81 isimli elektrikli araçlarıyla TEKNOFEST kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının 4-5 Eylül'de Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek final etabında 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacak. Ertuğrul, öğrencilerin başarılı bir araç tasarladığını söyledi. TEKNOFEST'in önemine işaret eden Ertuğrul, TEKNOFEST okullarımıza büyük bir dinamik katıyor. Öğrenciler, TEKNOFEST yarışmalarına katılarak hem pandemi sürecini daha verimli geçirdi hem de kendilerini geliştirdiler. dedi. Ertuğrul, aracın 7,5 ayda tasarlandığını aktararak, 40 takım arasından en iyisi olmak için yarışacaklarını kaydetti. Aracı en düşük güçle en fazla yolu katetmesi için tasarladıklarını anlatan Ertuğrul, Elektrikli araç yarışmalarına katılan araçların öğrenci tasarımları olmasının yanında burada önemli olan aracın verimli olması. En düşük gücü harcayan ve en uzun mesafeye giden araçlar elde etmek için de aracın hafif olması, motorunun verimli olması gerekiyor. diye konuştu. Ertuğrul, Asel 81 ile derece elde ederek Düzce'ye dönmek istediklerini sözlerine ekledi. İmam hatipli öğrenciler tasarladı: TEKNOFEST'te piste çıkacak Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasarladıkları elektrikli araçla, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor. BiP'te paylaş

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BAŞARILI TAKIMLAR İHA'LARINI GELİŞTİREBİLMEK İÇİN HAZIRLIK DESTEĞİ ALIYOR

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması ve Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması Döner Kanat, Sabit Kanat ve Serbest Görev olmak üzere 3 kategoride düzenleniyor. Yarışmalar kapsamında üç farklı kategorideki tasarım raporlarının değerlendirilmesi sonucunda başarılı olan takımlar, İHA'larını geliştirebilmek amacıyla hazırlık desteği alıyor. Detaylı tasarım raporu ve detaylı tasarım videosu değerlendirmesinde başarılı olan takımlara yarışmalarda yer alabilmeleri için katılım desteği de veriliyor. Yarışma kapsamında takımlardan iki farklı uçuş görevini yerine getirmeleri bekleniyor. Takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test edilerek belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenen alana bırakmaları gerekiyor.

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Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması ise Sabit Kanat ve Döner Kanat olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Yarışma kapsamında İHA'lar arası hava-hava muharebe senaryosunun kontrollü bir ortamda oluşturulmasıyla gençlerin bu alanda deneyim kazanarak becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Sanal olarak manevra kabiliyetinin önem kazandığı yarışmada takımların rakip İHA'lara mümkün olduğunca fazla kez başarılı bir şekilde kilitlenmesi ve agresif manevralar yaparak kilitlenilmekten kaçınması gerekiyor.

Bugün başlayan Savaşan İHA Yarışması 9 Eylül tarihine kadar devam edecek. Uluslararası İHA Yarışması ve Liseler Arası İHA Yarışması ise 13-18 Eylül tarihleri arasında Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının ardından değerlendirmeler sonucu belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

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BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 250 BİN TL

Savaşan İHA Yarışması Sabit Kanat kategorisinde birincilik ödülü 250 bin TL, ikincilik ödülü 150 bin TL, üçüncülük ödülü ise 100 bin TL olarak belirlendi. Döner Kanat kategorisinde ise birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL, üçüncülük ödülü ise 20 bin TL değerinde olacak.