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TEKNOFEST Ankara'ya ve İzmir'e geliyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ve İzmir ile devam edecek.

10:00 . 20/05/2023 Cumartesi
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TEKNOFEST

TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenmişti.

TEKNOFEST
'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak.

Festival Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir'de ise 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek.

TEKNOFEST, birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor

TEKNOFEST, her iki kentte de teknoloji yarışmaları, girişim programı, hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri ve birbirinden güzel etkinlikleriyle ziyaretçilere bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşatacak.

Festival, Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda, İzmir'de ise Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları'na bu yıl 333 binden fazla takım, 1 milyonu aşkın yarışmacı başvuruda bulundu.

Gençlere 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'yi aşkın malzeme desteği verildi. Yarışmalarda dereceye giren gençler TEKNOFEST sahnesinde ödüllerini aldı.


#TEKNOFEST
#ankara
#İzmir
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