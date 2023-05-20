TEKNOFEST Ankara'ya ve İzmir'e geliyor

'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak.

'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak.

TEKNOFEST, her iki kentte de teknoloji yarışmaları, girişim programı, hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri ve birbirinden güzel etkinlikleriyle ziyaretçilere bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşatacak.