Teknofest Ankara’yı 943 bin kişi ziyaret etti

TEKNOFEST.
Türkiye’nin önde gelen silah üreticilerinden SARSILMAZ Silah Sanayii, Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te bir dizi ürün ve çözümünü tanıttı. Festivalde, SARSILMAZ-TUSAŞ ortaklığı ile kurulan TRMEKATRONİK tarafından geliştirilen ve HÜRKUŞ-C uçaklarına entegre edilecek 12,7 milimetre ağır makineli tüfek de sergilendi.
SARSILMAZ Genel Müdür Yardımcısı ve TRMEKATRONİK Yönetim Kurulu Üyesi Öner Özyılmaz, HÜRKUŞ’un C versiyonunun silahlandırılması projesinde TUSAŞ’ın kanat altına bir pod ihtiyacı tanımladığını söyledi.
DAKİKADA 1100 MERMİ ATACAK
TRMEKATRONİK olarak SARSILMAZ’ın 12,7 milimetre değiştirilebilir namlulu kara platformu silahının, sabit namlulu, iç parçaları hafifletilmiş, dakikada 1100 mermi atabilen hava türevini oluşturarak pod içerisine gömdüklerini ifade eden Özyılmaz, ortaya boş kovanı, mayonu toplayan, atacağı mühimmatı kendi içinde taşıyan bir pod çıktığını belirtti. Özyılmaz, “HÜRKUŞ, kanat altında bu silahla yakında uçmaya başlayacak. Uçak üzerindeki kalifikasyonları başlıyor. Prototiplerimiz hazır, yer altı atış poligonunda ilk atış testlerini başarıyla tamamladık. Yakın süreçte hava testleri sonrasında HÜRKUŞ-C altında görmeye başlayacağız” dedi.
Kurtarma çalışmaları için mobil aydınlatma dronu
Ankara Etimesgut Havaalanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST’te lise öğrencileri geliştirdikleri projelerle kabiliyetlerini sergiledi. TEKNOFEST’teki yarışmalara Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden katılan “Light-X” Teknoloji Takımı, deprem ve sel gibi afetler sonrasında yürütülen kurtarma çalışmalarında ışığın yetersiz kaldığı ortamlarda kurtarma ekiplerine yardımcı olmak amacıyla geliştirdikleri “mobil aydınlatma dronu”nun sivil sektörde farklı alanlarda kullanımını amaçlıyor.