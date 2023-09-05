Teknofest Ankara’yı 943 bin kişi ziyaret etti

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’in Ankara’daki beş günlük yolculuğu sona erdi. Festivalin son gününde yağmura rağmen yediden yetmişe TEKNOFEST tutkunları alanı doldurdu. Ankara Etimesgut Havalimanında yüzbinleri ağırlayan TEKNOFEST’in kapanış töreni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımlarıyla gerçekleşti. TEKNOFEST Ankara toplam ziyaretçi sayısı 943 bin olarak açıklandı.