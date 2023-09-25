TEKNOFEST İzmirli esnaf ve sanatkarların işlerine hareketlilik getirecek

"Dolayısıyla, İzmir'de 5 gün boyunca misafir edeceğimiz ziyaretçilerin getireceği hareketliliğin, kent ekonomisini olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü kente gelen yerli ve yabancı misafirlere öncelikli hizmeti esnaf sanatkarlarımız vermektedir. Özellikle ulaşım, konaklama ve gıda sektörü başta olmak üzere, ziyaretçilerin ilk etapta gereksinim duyduğu ihtiyaçlar üyelerimiz tarafından karşılanmaktadır. Bunun dışında misafirlerin kent çarşılarında, İzmir’in turistlik ve tarihi mekanlarında yapacakları ziyaretler de kent sokaklarında faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımıza katkıda bulunacaktır."