TEKNOFEST İzmirli esnaf ve sanatkarların işlerine hareketlilik getirecek

İzmir TEKNOFEST için geri sayım başladı.
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST'in, Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim'de gerçekleşeceğini hatırlattı.
Her yaştan bilim ve teknoloji meraklısının bu etkinlikte buluşacağını kaydeden Ata, İzmir'de yapılan her büyük etkinliğin sadece birlik üyelerine değil, kentin tüm ticari hayatına önemli canlılıklar getirdiğini ifade etti.
"Esnaf sanatkarlarımıza katkıda bulunacaktır"
Ata, esnaf ve sanatkarların bu tür etkinliklere hazırlıklı olduğunu, konuklara en iyi hizmeti vereceklerini sözlerine ekledi.