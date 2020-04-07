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AFYONKARAHİSAR

Tekstil fabrikasında antibakteriyel tulum üretimi

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde penye üretimi için kısa süre önce açılan tekstil fabrikası, koronavirüs nedeniyle tek kullanımlık antibakteriyel tulum üretimine başladı. Fabrikanın Genel Müdürü Mahmut Çelik, “Şu anda fabrikada 70 çalışan var. Günlük ortalama 3-4 bin üretim yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde kısa süre önce açılan tekstil fabrikası, siparişler koronavirüs salgını nedeniyle iptal olunca tek kullanımlık antibakteriyel tulum üretim tesisine dönüştürüldü. Bir iş insanı tarafından ilçeye kurulan ve uluslararası bir giyim markasına penye üretmeye hazırlanan tekstil fabrikası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışına ürün satışı durunca antibakteriyel tulum üretimine yöneldi.

Medikal firmalarından tek kullanımlık antibakteriyel tulum talepleri alan firma, 70 çalışanıyla günde yaklaşık 4 bin adet tulum üretmeye başladı. Tulumlar, medikal firmalar aracılığıyla Türkiye’nin dört bir tarafındaki hastanelere ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor.

Tekstil fabrikasında anti bakteriyel tulum üretiliyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 3-4 BİN ARASI

Fabrikanın Genel Müdürü Mahmut Çelik, fabrikanın açılışının hemen ardından salgın nedeniyle yurt dışından aldıkları penye siparişlerinin iptal edildiğini söyledi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığının destek verdiği medikal firmalarla bağlantı kurduklarını, onların talepleri üzerine ürün gamını tek kullanımlık antibakteriyel tulum olarak değiştirdiklerini anlatan Çelik, “Şu anda fabrikada 70 çalışan var. Günlük ortalama 3-4 bin üretim yapıyoruz. Çalışanlarımızın her gün vücut ısılarını ve nabzını ölçüyoruz. Bütün hijyen kurallarına uyuyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz” diye konuştu.

Çelik, ameliyat önlüğü üretimine de başlamayı planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Ameliyat önlüğü üretiminde günlük hedefimiz 10 bin olacak. Üretim alanımız dezenfekte edildikten sonra üretim stabil şekilde devam ediyor. Günlük hedefin üzerine çıkmak için çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir.”

‘BİZİM İÇİN GURUR KAYNAĞI’

  • Fabrikada incelemelerde bulunan Çobanlar Belediye Başkanı Ali Altuntaş ise yapımı yeni tamamlanan fabrikanın farklı bir üretim yapmasını beklerken, koronavirüsten sonra ilk üretimin tulum olduğunu söyledi.
  • Üretilen tulumların sağlık çalışanlarının güvenliği için elzem olduğunun altını çizen Altuntaş, “İnsanlar birbirinden kaçarken sağlık çalışanları çok ciddi bir özveriyle çalışıyor. Ülkemizin bu zor gününde en ihtiyaç duyulan ürünlerden birinin ilçemizde üretiliyor olması bizim için gurur kaynağıdır” dedi.
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