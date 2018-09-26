Gündem Tekstil fabrikasını sigara izmariti yaktı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa yerel haberleri: Tekstil fabrikasını 'sigara izmariti' yaktı

Tekstil fabrikasını 'sigara izmariti' yaktı

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi. Yangında kimse yaralanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Yangında kimse yaralanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangında kimse yaralanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da sigara izmariti yüzünden bir tekstil fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Ali Çetindağ’a ait tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, kim tarafından atıldığı öğrenilmeyen sigara izmariti pamuk balyalarını tutuşturdu. Kısa sürede dumanların yükseldiğini fark eden fabrika sahibi Çetindağ, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Yangında kimse yaralanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Liseli Pınar Ezgi'den haber alınamıyor
GÜNDEM
Liseli Pınar Ezgi'den haber alınamıyor

'Belediye başkanlığı gönül doktorluğudur'
HAYAT
'Belediye başkanlığı gönül doktorluğudur'

İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
GÜNDEM
İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

Dünya ile sıfır barış

Dünya ile sıfır barış

Dünya, BM kürsüsünden birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor.
İdlib’den çıkış başladı

İdlib’den çıkış başladı

​Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır.
Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

​Irak'ta 3 ayrı gümrük noktası kuruldu.
Akıl almazişkenceler

Akıl almazişkenceler

İtirafçı teröristler ​'çocuk taburu'nda yaşananları anlattı.
Avrupanazilerine çatı örgüt

Avrupanazilerine çatı örgüt

​ABD, Avrupa'daki aşırı sağcıları biraraya topluyor.
Üçüncüyol çağrısı

Üçüncüyol çağrısı

​Emmanuel Macron, Donald Trump'a seslendi.
FavoriTürkiye

FavoriTürkiye

​EURO 2024'ün sahibi bugün belli oluyor.
Almanya'ya FETÖ çağrısı

Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Alman basınına makale yazdı.

FED faiz yükseltti

FED faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan arttırdı.
BerlinErdoğan'ı bekliyor

BerlinErdoğan'ı bekliyor

Caddeler bayraklarla süslendi, güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye'denmaden hamlesi

Türkiye'denmaden hamlesi

Yurt dışındaki faaliyetler için yeni şirket kuruluyor.
'Filistin'i tanıyacağız'

'Filistin'i tanıyacağız'

​İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn, Filistin'i tanıma sözü verdi.
İdlib teşekkürü

İdlib teşekkürü

Trump: İdlib mutabakatından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
New York'ta görüşecekler

New York'ta görüşecekler

Suriye konusunu ele almaları bekleniyor.
İstanbul'datrafik kilitlendi

İstanbul'datrafik kilitlendi

Etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.