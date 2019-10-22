Gündem Tel Abyadda en kritik nokta ele geçirildi Akçakaleye saldırılar son buldu
ŞANLIURFA BARIŞ PINARI HAREKATI

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu

Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da en kritik nokta ele geçirildi.

Akçakale’nin karşısında bulunan Tel Abyad kenti Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin ardından terör örgütü DEAŞ son olarak da 2015 yılında terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolüne girdi. Teröristler işgal ettikleri kentteki sivilleri göçe zorlarken, zaman zaman Türkiye’ye yönelik saldırılar düzenledi.


DHA
Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı.

Terör örgütü PYD/PKK Türkiye'deki sivilleri vurdu: Biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu
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Terör örgütü PYD/PKK Türkiye'deki sivilleri vurdu: Biri bebek ikisi çocuk 6 kişi şehit oldu

Türkiye, saldırıları sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Harekatın başlamasının ardından paniğe kapılan PKK/YPG’li teröristler, Tel Abyad’ın yüksek noktasında bulunan mevziden Akçakale’yi hedef alan roket ve havanlı saldırılar düzenledi.

DHA
Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu.

Akçakale’de paniğe yol açan saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 yaşındaki bebek 2 kişi şehit oldu, 50’yi aşkın kişi yaralandı.

DHA
Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.

YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı
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YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı: Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye’yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi. Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale’yi hedef alan Tel Abyad’ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi.

DHA
Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.


Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye’yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi. Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale’yi hedef alan Tel Abyad’ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi.

DHA
Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda PKK/YPG’li teröristler etkisiz hale getirilerek stratejik tepede kontrol sağlandı. Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale’yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı.

DHA
Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı.

Bölgede yapılan aramada teröristlerin tepenin altına tünel inşa ettiği ve bu yöntem ile hem hava hem de topçu ateşinden korunmak için önlem aldığı da belirlendi. Stratejik tepenin yanı sıra Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında da yine teröristler tarafından mevzi ve karargaha dönüştürülen çok sayıda bina ve stratejik nokta da harekat kapsamında imha edildi.

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
FOTOĞRAF 11
Title
Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad kenti Suriye iç savaşının ardından önce muhaliflerin ardından terör örgütü DEAŞ son olarak da 2015 yılında terör örgütü PKKYPG'nin kontrolüne girdi. Teröristler işgal ettikleri kentteki sivilleri göçe zorlarken, zaman zaman Türkiye'ye yönelik saldırılar düzenledi.
Title
Türkiye, saldırıları sonlandırmak ve sınır güvenliğini sağlamak için 9 Ekim günü Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Harekatın başlamasının ardından paniğe kapılan PKKYPG'li teröristler, Tel Abyad'ın yüksek noktasında bulunan mevziden Akçakale'yi hedef alan roket ve havanlı saldırılar düzenledi.
Title
Akçakale'de paniğe yol açan saldırılarda biri Suriye uyruklu 9 yaşındaki bebek 2 kişi şehit oldu, 50'yi aşkın kişi yaralandı.
Title
Saldırıların ardından teröristlerin Türkiye'yi hedef aldığı mevziler topçu birlikleri tarafından imha edildi.
Title
Sınırı geçen kara birlikleri ise ilk olarak Akçakale'yi hedef alan Tel Abyad'ın bir kilometre dışındaki stratejik tepeye operasyon düzenledi.
Title
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonda PKKYPG'li teröristler etkisiz hale getirilerek stratejik tepede kontrol sağlandı.
Title
Stratejik tepede kontrolün sağlanmasıyla Akçakale'yi hedef alan saldırılar sonlandırılmış oldu. SMO askerleri, ele geçirilen tepeye yönelik olabilecek saldırılara karşı bölgede önlem aldı.
Title
Bölgede yapılan aramada teröristlerin tepenin altına tünel inşa ettiği ve bu yöntem ile hem hava hem de topçu ateşinden korunmak için önlem aldığı da belirlendi.
Title
Stratejik tepenin yanı sıra Tel Abyad ilçe merkezi ve kırsalında da yine teröristler tarafından mevzi ve karargaha dönüştürülen çok sayıda bina ve stratejik nokta da harekat kapsamında imha edildi.
Title
Title
Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
Barış Pınarı Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerlerince terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Tel Abyad'da stratejik öneme sahip tepede de kontrol sağlandı. Altına tünel inşa edilen alanda kontrolün sağlanmasıyla Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesini hedef alan roket ve havan saldırıları da sonlandırılmış oldu. Bu arada, Tel Abyad'da teröristlerin kullandığı bir çok depo ve karargah da ele geçirildi.
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