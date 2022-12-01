Tel Rıfat Münbiç ve Kobani Türkiye için tehdit: Dört yılda 81 saldırı önlendi

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından 2014’ten bu yana adım adım işgal edilen bölgeler sadece çevresine değil, Türkiye’ye de doğrudan tehdit oldu. 2019, 2020, 2021 ve 2022’de Türkiye’de gerçekleştirilen 8 saldırı Tel Rıfat, Ayn el-Arab (Kobani) ve Münbiç’te organize edildi, talimat buralardan geldi. Yine bu bölgelerde hazırlanan ve gerçekleştirilmesi planlanan 81 saldırı girişimi ise güvenlik güçlerince engellendi. İşte o saldırılardan bazıları:

- SEYHAN’DA BOMBALI ARAÇ - 20 Kasım 2019’da Adana Seyhan’da bomba yüklü aracın patlatılmasında oklar Suriye’nin kuzeyini işaret etti. Maddi hasarla atlatılan saldırı ile ilgili tutuklanan Ali Abdullah El Halaf, patlayıcıyı PKK’lı teröristlerden alıp Türkiye’ye getirdiğini itiraf etti.

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- RAFİNERİYİ HEDEF ALDILAR - Suriye kaynaklı terör 4 Aralık 2019’da ise Batman’da kendini gösterdi. Suriye’nin Amude kasabasına bağlı Muzen köyünden havalanan bomba yüklü model uçak, Tüpraş Petrol Rafinerisi’ndeki yağ kazanlarının olduğu bölümü hedef aldı. Bombalı dron 5 metre geride infilak edince faciadan dönüldü. Model uçakta Suriye uyruklu teröristlerin parmak izleri çıktı.

- AVM’Yİ KANA BULAYACAKTI - 11 Ekim 2020’de Mersin’de Forum AVM yakınında patlayan ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan saldırı da Suriye’ye uzandı. Eylem talimatının PKK/YPG’li “Hebun Piro” kod adlı Zırav Taş tarafından verildiği, Ramazan Bakır isimli terörist tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

- PAZARDA PATLATTI - 27 Ekim 2020’de Ankara Serik’te mahalle pazarında yaşanan maddi hasarlı patlamada gözaltına alınan Raghep Derviş adlı terörist, Suriye’den geldiğini itiraf etti. Terörist, saldırıyı örgüt elebaşları kardeşini rehin aldığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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- SURİYE’DEN GELDİLER- İstanbul Ataşehir’de 31 Ekim 2020’de bir çöp konteynırında yaşanan patlama ile 19 Ağustos 2022’de Antalya’da Lara Halk Plajı yakınlarında meydana gelen patlamalarda da teröristlerin Suriye’den geldikleri tespit edildi.

Mersin’de polisevine düzenlenen saldırıda, 1 polis şehit düşmüştü.

- POLİSEVİNE SALDIRI- 26 Eylül 2022’de Mersin Mezitli’deki polisevine saldıran 2 teröristin de Suriye’den geldikleri ortaya çıktı. 1 polisin şehit düştüğü saldırıda teröristlerden biri çatışmada, diğeri ise kendini patlatarak öldü.

- PARAMOTORLA

HATAY’A - 28 Eylül 2022’de Münbiç’ten paramotorla sınırı geçen 2 terörist, Hatay Payas’ta korucu noktasına saldırıp 1 kişiyi yaraladı. Kaçan teröristlerden biri İskenderun’da köşeye sıkıştırılınca üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi.

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- TAKSİM KATLİAMI - Kanlı terör 13 Kasım 2022’de ise İstanbul İstiklal Caddesi’nde kendini gösterdi. Yaşanan patlamada tüm oklar Suriye’ye çıktı. 6 sivilin can verip 81 kişinin yaralandığı saldırının talimatını veren de, bombalı saldırıyı gerçekleştiren hücre de PKK/YPG’liydi.

Dört yılda 81 eylem önlendi

Türkiye sınırları içinde gerçekleşen Suriye kaynaklı 8 saldırının 10 katı, yani 81 saldırı ise önlendi. Şubat 2019’da Hatay Kumlu’da YPG’li terörist Abdülmecid İlabıd 12,5 kilo PETN patlayıcı ile yakalanırken, ağustos ayında Halef El Casım adlı terörist ise Konya Ereğli’de oyuncak bebeğe yerleştirdiği bomba düzeneği ile kıskıvrak gözaltına alındı. Yine Ağustos 2019’da terörist Hasan El Alioui, Şanlıurfa Eyyübiye’de uzaktan kumandalı bombayı patlatamadan yakayı ele verdi. 2020 ve 2021 yıllarında saldırı girişimleri daha da arttı. Şanlıurfa’da 8, Mardin’de 15 ayrı saldırı girişimi önlendi, operasyonlarda 100’e yakın bomba düzeneği ve kilolarca patlayıcı ele geçirildi. Teröristlerin hepsi de PKK/YPG bağını itiraf etti. Aynı dönemde İzmir, İstanbul ve Ankara’da da çok sayıda saldırı girişimi engellendi.

Suriye’de 927 saldırı

Sadece Türkiye değil, Suriye içinde terörden temizlenen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgeleri de PKK tehditi altında. Terör örgütü canlı bomba, bomba yüklü araç ve uzaktan füze/roket saldırıları ile bu 3 bölgeyi istikrarsızlaştırmak için ardı ardına saldırılar düzenledi. 2020 yılında 249, 2021 yılında 328, bu yıl ise şu ana kadar 350 saldırı gerçekleşti. Söz konusu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti, yüzlerce sivil de yaralandı.

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