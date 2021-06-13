Tel Rıfat'taki PKK hedefleri yerle bir edildi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda biri bebek 14 sivil hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

DÜNYA PKK Suriye'de hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı

Sözde karargahlar ve mevziler yerle bir

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede düzenlenen saldırılarda 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hesabını soracağız' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" demişti.

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