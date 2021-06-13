Gündem Tel Rıfattaki PKK hedefleri yerle bir edildi
POLİTİKA

Tel Rıfat'taki PKK hedefleri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Afrin'deki hastaneye düzenlediği saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Rıfat'ta terör hedeflerini ateş altına aldığını açıkladı. Terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan 3 bina ile 1 barınak ve mevzi vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tel Rıfattaki PKK hedefleri yerle bir edildi
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de bir hastaneye düzenlediği saldırıda biri bebek 14 sivil hayatını kaybetmiş, 27 kişi de yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin'de 14 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısının ardından Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefleri ateş altına aldı.

PKK Suriye'de hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı
DÜNYA
PKK Suriye'de hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı

Sözde karargahlar ve mevziler yerle bir

Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtalarıyla yapılan "cezalandırma" atışları sonucunda teröristler tarafından kullanılan 3 sözde karargah binası ile bir barınak ve mevzinin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • Son 5 ay içinde teröristler tarafından bölgede düzenlenen saldırılarda 22 sivil öldü, 78 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hesabını soracağız' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Belçika'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Afrin'deki Şifa Hastanesine yapılan terör saldırısı, PKK/YPG'nin nasıl kalleş ve vahşi bir örgüt olduğunu göstermiştir. Ülkemizde masumları, Suriye'de sivilleri, Irak'ta Kürt kardeşlerimizi katleden bu alçaklardan döktükleri her damla kanın hesabını soracağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/YPG'den hastaneye saldırının hesabını soracağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK/YPG'den hastaneye saldırının hesabını soracağız

Afrin'de YPG/PKK'dan hastaneye saldırı: 13 ölü, 27 yaralı
OYNAT 00:55
Afrin'de YPG/PKK'dan hastaneye saldırı: 13 ölü, 27 yaralı
Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'de düzenlediği saldırıda, atılan top mermilerinin bir hastaneye isabet etmesiyle 13 sivilin öldüğünü 27 sivilin de yaralandığını açıkladı.
Abone Ol Google News
18 taksitebölünebilecek

18 taksite
bölünebilecek

​Borçlara yeniden yapılandırma yolu açıldı.
Böylesini ilk kez duyduk

Böylesini ilk kez duyduk

​Koronavirüse karşı demir suyu içerek korunuyor.
Bakan Kurum: Toplam 2166,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik

​Trafikte sayıları iki milyona ulaşan gizli tehlike

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki ilk görüşmesi Macron'la.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.