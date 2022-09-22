Tele1'de skandal sözler: Enver Aysever 'Osmanlı torunu değilim' deyip sözde Ermeni soykırımını savundu CHP tarafından fonlanan Tele1 kanalı sunucusu Enver Aysever, Osmanlı torunu değil, Cumhuriyet çocuğu olduğunu söyledi. Aysever açıklamasının devamında, 1915'te Ermenilere 'büyük zulüm' yapıldığını öne sürerek skandal ifadeler kullandı.

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