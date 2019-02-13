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Telefondan PUBG oynayınca polise yakalandılar

Telefondan PUBG oynayınca yakalandılar

İstanbul'da bir kripto para şirketinden 13 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelilerin PUBG üzerinden konuşmaya başladığını öğrenince operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Çetenin vurgun yaparak ele geçirdiği paralar emniyette sergilendi.
Çetenin vurgun yaparak ele geçirdiği paralar emniyette sergilendi.

İstanbul'da Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto para satan bir şirket paraların çalındığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şirkette açılan 2 sanal para hesabının hacklenerek ele geçirildiğini bu hesaplarda bulunan 13 milyon lira tutarındaki Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto paraları başka sanal para hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Yakalanmamak için PUBG üzerinden konuşmuşlar

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmamak için PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) isimli oyun üzerinden sesli görüşmeler yaptığını ve konuşma detaylarını belirleyerek izlemeye aldı.

Bunun üzerine polis, şüphelilerin İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya'da yaşadığını belirlediği 24 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Para yeniden şirket yetkililerine teslim edildi

  • Yapılan operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 54 bin lira nakit para ile ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerinde sanal para ele geçirilerek şirket yetkililerine teslim edildi.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheliden 2'si savcılık talimatıyla sorgulanmalarının ardından emniyetten serbest bırakıldı. 22 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol şartıyla toplam 16 kişi yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

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