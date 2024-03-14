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Telefonuna sızan dolandırıcılar hesabından 509 bin lira çekti

Erzurum'da mobilya pazarlamacısı Adem Kızıltaş'ın satın aldığı yeni cep telefonuna sızan dolandırıcılar, hesabındaki 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira para çekerek kendi hesaplarına aktardı. Yaklaşık yarım saat içerisinde 509 bin lirayı alan dolandırıcıların Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne de 50 lira bağış yaptıkları dikkat çekti.

09:45 - 14/03/2024 Perşembe
DHA
Adem Kızıltaş, hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Adem Kızıltaş, hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Toptan mobilya pazarlamacılığı yapan evli ve 3 çocuk babası Adem Kızıltaş(43), satın aldığı yeni cep telefonuna kurulum yaptıktan sonra şarja takarak uyudu. Sabah uyanan Kızıltaş, telefonun kapandığını ve daha önce kurulumunu yaptığı bütün dosya ve bilgilerin silindiğini gördü. Kızıltaş'ın yeniden kurduğu telefonuna mesajlar gelmeye başladı. 02.30 ile 03.00 saatleri arası yapılan işlemlerin mesajları olduğunu gören Kızıltaş, çeşitli bankalara ait mobil bankacılık hizmetlerinden parasının çekildiğini fark etti. Kızıltaş, hesaplarından 173 bin lira ile kredi kartlarından 336 bin lira da nakit avans çekildiğini tespit etti. Kızıltaş, gelen mesajlar ve hesaplarındaki kontrolünde dolandırıcıların 50 lira da Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi'ne bağışladığını gördü.

Yaklaşık yarım saat içerisinde 22 ayrı işlem yapılarak hesabından para çekilen Adem Kızıltaş, hazırladığı evraklarla Erzurum Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliye girişinde yaptığı açıklamada dolandırıcıların yakalanarak gereken cezayı almalarını isteyen Adem Kızıltaş, "Telefonuma su girince yenisini satın aldım. Evde gerekli kurulumunu yaptıktan sonra şarja takarak uyudum. Sabah uyandığımda telefonun kapandığını gördüm. Telefonu açtığımda yaptığım kurulumlar silinmişti. Telefonu yeniden kurunca peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Mesajlar bizi dolandırıldığımız konusunda tedirgin etti. Yaptığım incelemede saat 02.30-03.00 arasında 22 ayrı işlem yapılmış. Mobil bankacılık kullanılarak nakit 173 bin lira, kredi kartlarından 336 bin liranın çekilerek başka hesaplara aktarıldığını gördüm. Telefonum aracılığıyla hesaplarımı boşaltanlar 50 lira da Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesi'ne bağış yapmışlar. Yarım saat içerisinde yapılan hiçbir işlem bize ait değil. Telefonuma nasıl sızdılar bilmiyorum. İnternet uygulamalarında bazı çerezler oluyor, bilmeden onları onayladık, oradan mı girdiler bilmiyorum. Şimdi Erzurum Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunacağım. Ben bu parayı kolay kazanmıyorum. Günlerce kent kent dolaşarak çalışıyorum. Emeğimi çalanların yakalanıp cezalarını bulmalarını istiyorum" diye konuştu.

#Erzurum
#Adem Kızıltaş
#Türk Kızılay
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