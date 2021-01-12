Gündem TEM Otoyolunda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza
İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza.
Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza.

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

DHA
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

DHA
Esenyurt'ta TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza.

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