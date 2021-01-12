​TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza.

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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