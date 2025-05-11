TEM Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı

TEM'de araç yangını
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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