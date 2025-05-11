TEM Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.