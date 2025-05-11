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TEM Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu'nda bir otomobil alev alev yandı

17:1011/05/2025, Pazar
IHA
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TEM'de araç yangını
TEM'de araç yangını

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.


Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. O esnada diğer sürücüler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Bölgede yangın nedeniyle trafik oluştu. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



#TEM
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