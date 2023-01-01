TEM Otoyolu'nda feci kaza: Damacanalar yola savruldu

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü girişinde 34 NL 5202 plakalı otomobile 34 DGA 91 plakalı damacana su yüklü kamyon arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun kasasındaki su dolu cam damacanaların bir bölümü yola düştü.

Otoyola savurulan ve bir kısmı kırılan damacanalar nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı bir süre durduruldu.