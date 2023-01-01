|
Gündem

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Damacanalar yola savruldu

TEM Otoyolu'nda kazaya karışan kamyondan düşen damacanalar trafiği aksattı. Otoyola savurulan ve bir kısmı kırılan damacanalar nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı bir süre durduruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri çağrıldı. Ekiplerce yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

13:36 . 15/09/2023 Cuma
AA
Damacanalar yola savruldu

Damacanalar yola savruldu

TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü girişinde 34 NL 5202 plakalı otomobile 34 DGA 91 plakalı damacana su yüklü kamyon arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kamyonun kasasındaki su dolu cam damacanaların bir bölümü yola düştü.

Otoyola savurulan ve bir kısmı kırılan damacanalar nedeniyle yolun Edirne istikametindeki trafik akışı bir süre durduruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri çağrıldı.

​​Ekiplerce yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.



#Akşemsettin Viyadüğü
#Eyüpsultan
#TRAFİK KAZASI
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tomris Ne Demek, Ne Anlama Gelir?