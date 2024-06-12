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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: Yol trafiğe kapatıldı yaralılar var

Çatalca TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı. Kazada iki kamyon şoförü de yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluşurken Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

12:31 - 12/06/2024 Çarşamba
DHA
TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.
TEM Otoyolu'nda ip yüklü kamyon, yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.

Kaza, TEM Otoyolu Çatalca gişeler mevkiinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İp yüklü kamyon şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait yolda çalışma yapan başka bir kamyona çarptı.

Kazada 1 kamyon şoförü araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan şoför itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada kamyondaki malzemeler yola saçıldı, TEM Otoyolu'nda iki şeritte de yoğun trafik oluştu.





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