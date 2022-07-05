TEM Otoyolu’nu megabüs projesiyle güçlendireceğini söyleyen İmamoğlu'nun sözünün üzerinden 3 yıl geçti

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmasının üzerinden 3 yıl geçti. Seçim döneminde, göreve geldikten sonra kimsenin işine son vermeyeceğini söyleyen İmamoğlu, göreve gelmesiyle birlikte 15 binden fazla kişiyi işten çıkardı.

İşçi kıyımıyla kalmayan İmamoğlu, ucuz ulaşımdan su faturasına indirime kadar pek çok vaadini de yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerinden biri de TEM Otoyolu'nda hayata geçireceğini söylediği Megabüs projesiydi.

3 YIL GEÇTİ: MEGABÜS SÖZÜ YALAN OLDU

TEM Otoyolu’nu Megabüs’le güçlendireceğini öne süren İmamoğlu bu sözünü, göreve gelmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yerine getirmedi. İmamoğlu Megabüs projesini şu sözlerle anlatmıştı:

"İstanbul’un ulaşım yoğunluğu tek bir aksa yüklenmeyecek. TEM Otoyolu artık kent içi yola dönüştü. Gişeleri kentin dışına çıkaracak ve TEM Otoyolu’nu toplu taşımayla Megabüs’le güçlendireceğim. TEM üzerindeki Megabüs’e bağlanacak hatlarla ulaşımda bütünlük sağlanacak. Megabüs hattı Başakşehir, Bağcılar, Esenler’den Ümraniye, Sultanbeyli’ye kadar yaklaşık 3.5 milyona hizmet edecek"

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