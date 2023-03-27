TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, iki hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da