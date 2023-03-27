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TEM'de zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Silivri'de sürüş hakimiyetini kaybeden TIR karşı şeride geçti. 3 aracın karıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

15:44 . 27/03/2023 Pazartesi
DHA
Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var

Araçlar birbirine girdi: Yaralılar var

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen TIR, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.


Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlanıyor; ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Bugün saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu’nda İstanbul istikameti Silivri Gazitepe Mahallesi mevkiinde sürüş hakimiyetini kaybeden ve karşı şeride geçen bir TIR, iki hususi araca çarpmıştır. Meydana gelen kazada 6 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımız da

yaralanmıştır. Yaralılar hastanede tedavi altına alınmıştır. Kaza mahalline ivedilikle jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmiş olup, her iki istikamette trafik tek şeritten sağlanmaktadır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


#İstanbul
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#kaza
#yaralı
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