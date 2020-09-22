Tepki çeken görüntülere valilikten açıklama: Hak ettikleri karşılığı bulacaklar

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler tepkilere yol açarken konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden de ilk açıklama geldi.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULACAKLAR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın saldırıya dönüşmeden önlenmiş olduğuna dikkat çekilirken, sorumlular hakkında ise tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise ''Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.'' dedi.

OYNAT 00:27 Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi. BiP'te paylaş

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.’nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.

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