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ANKARA

Tepki çeken görüntülere valilikten açıklama: Hak ettikleri karşılığı bulacaklar

Ankara Valiliği'nden Keçiören'de bir hastanede çekilen görüntülere ilişkin açıklama geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın saldırıya dönüşmeden önlenmiş olduğuna dikkat çekilirken, sorumlular hakkında ise tahkikat başlatıldığı belirtildi. Ankara Valisi Vasip Şahin ise ''Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlık çalışanları sedyeyle korunmaya çalıştı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler tepkilere yol açarken konuyla ilgili Ankara Valiliği'nden de ilk açıklama geldi.

HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULACAKLAR

Valilikten yapılan yazılı açıklamada hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışmanın saldırıya dönüşmeden önlenmiş olduğuna dikkat çekilirken, sorumlular hakkında ise tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin ise ''Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın.'' dedi.

Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
OYNAT 00:27
Ankara'da korkunç iddia: Hayatını kaybeden şahsın yakınları hastaneyi bastı
Ankara Keçiören'de iddiaya göre; silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı acil serviste hayatını kaybetti. Şahsın yakınları hastaneyi basınca sağlık çalışanları kendilerini sedyelerle korumaya çalıştı. Korku dolu anlar böyle görüntülendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir berberde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden bir kişinin yakınları, acil servisi basarak sağlık çalışanlarına saldırmak istedi.

Sağlık çalışanları ise kendilerini sedye ile korumaya çalışırken o anlar kameralar yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesinde bir berberde meydana geldi. Tartıştığı E.K. tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak acil servise alınan A.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu öğrenen yakınları ise hastaneye gelerek sağlık çalışanlarına zor anlar yaşattı. Bir sağlık çalışanı tarafından çekilen görüntülerde, meslektaşlarının A.Ö.’nün yakınları tarafından saldırıya uğramamak için kendilerini bir bölüme kapatarak sedye ile korumaya çalıştığı görüldü.

Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum
FOTOĞRAF 9
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde Covid-19 testi pozitif çıkan hastalar arasında ölüm oranları, vücut dirençleri düşük olan ya da başka hastalıkları da bulunan özellikle ileri yaştaki kişiler olduğu belirlendi. Bilim adamları da özellikle solunum yolu, kalp, şeker ve diyabet gibi rahatsızlığı bulunan hastalar ile ileri yaştaki kişilerin kendilerini çok iyi korumaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Ancak dünya genelinde mucize olarak değerlendirilebilecek, 100 yaşının üzerinde birçok kişi virüse yakalanmasına rağmen gördükleri tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Bu kişilerden biri de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan oldu.
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Gölbaşı'nda kızı ile birlikte yaşayan Beyaz Kaplan, 19 gün önce rahatsızlanınca yakınları tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kaplan, hastaneye yatırılarak tedaviye alındı. Aradan geçen 18 günün sonunda virüsü yenen Beyaz Kaplan, önceki gün işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
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'HEP DOĞAL BESLENDİ' <br> <br> Geçirdiği hastalık nedeniyle halen konuşmakta zorluk yaşayan Beyaz Kaplan'ın kızı Fatma Kaplan, annesinin bu yaşa kadar sürekli doğal gıdalarla beslendiğini anlatarak, Benim annem bu yaşına kadar hep pekmez yiyip taze meyve tüketti. Hep doğal beslendi. Onun için çok dinç ve sağlıklıydı...
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Hasta olunca da ilk olarak soğuk algınlığına iyi gelen besinler verdik. Sonra durumu kötüleşince hastaneye götürdük. Yapılan testlerle birlikte koronavirüs tanısı pozitif çıktı. Pozitif çıkınca direk hastaneye yatırdık. Bende yanında refakatçi kaldım anbean yaşadıklarına şahit oldum çok kötü günlerimiz oldu. İnsanın başına gelince anlıyor dedi.
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'SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENERJİSİ BİZİ POZİTİF ETKİLEDİ'<br> <br> Hastanede süren 18 günlük tedavi boyuncu sağlık çalışanlarının pozitif enerjisinin kendilerine yansıdığını söyleyen Fatma Kaplan, 18 gün kaldık 19'uncu günün sonunda taburcu olduk. Bir hafta hiç nefes alamadı tamamen nefesi kesildi...
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Oksijenle yaşıyordu ondan sonra şükürler olsun doktorlarımız çok güzel ilgilendi. Onların zaten pozitif enerjisi bize yetiyordu. Sağlık personelleri olsun sağ olsunlar çok ilgilendiler. 19'uncu günün sonunda da bizi taburcu ettiler dedi.
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'ÇEVRENİZDEKİ İNSANLARI DÜŞÜNÜN BİTSİN ARTIK' <br> <br> Maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyaran Kaplan, Benim annem hiç dışarı çıkmıyordu bu hastalık geldi geleli sürekli evdeydi. O kadar kendini korudu gerçekten oluyormuş bir poşeti bile eve getirince oluyormuş. O yüzden kesinlikle tedbirlerinizi alın öyle çıkın dışarıya. Kendinizi düşünmüyorsanız çevrenizdeki insanları düşünün bitsin artık şeklinde konuştu. Evine döndüğü için sevindiğini söyleyen Beyza Kaplan ise, Hiç evden dışarı çıkmadım. Bu virüs bana nereden geldi bilmiyorum dedi.
Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki kadın: Hiç evden çıkmadım nereden bulaştığını bilmiyorum
Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, dünyada koronavirüsü yenen en yaşlı hastalardan biri oldu. 18 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra testi negatif çıkınca taburcu edilen Beyaz Kaplan, salgın süresince evden çıkmadığını ve koronavirüsün nereden bulaştığını bilmediğini söyledi.


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Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz mart ayından beri kapalı kalan okullar, anaokulu ve 1’nci sınıf öğrencileri için kapılarını açtı. Miniklere uymaları gereken tedbirler öğretildi. Ankara’daki okulları ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencilerle ‘temassız oyunlar’ oynadı. Selçuk, “Okulların açılmasına, sanıyorum, hiçbirimiz geçmişte bu kadar sevinmemiştik” dedi.
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Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki
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Devlet geçit vermeyecek! Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Keçirören'deki bir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan bir hastanın yakınlarının hastaneyi basmasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının olası bir şiddet fiiline karşı kapıyı kapattıklarını belirten Bakan Koca, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" ifadelerini kullandı. Ayrıca konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde “Sağlık çalışanına saygı bir insanlık kalitesidir” isimli bir basın açıklaması yapılacak.

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